Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu sahaya indi, futbolcularla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sportif Direktörlük pozisyonundayken takımla daha çok motivasyon üzerine görüşmeler düzenleyen Belözoğlu, bundan böyle taktik anlatacak.