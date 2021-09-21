Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik ÖzkoçVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 64 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 87 Emre Mor), Bertolacci (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Balkovec, Benatia (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 64 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 87 Emre Mor), Bertolacci (Dk. 76 Vato Arveladze), Jimmy Durmaz, Kerim Frei (Dk. 64 Karamoh), Pesic

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 76 Bünyamin Balcı), Poli (Dk. 90+2 Naldo), Wright, Milosevic (Dk. 46 Fredy), Amilton (Dk. 76 Mukairu), Crivelli (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar)

Sarı kartlar: Dk. 28 Wright, Dk. 48 Crivelli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 40 Adnan Uğur, Dk. 45 Jimmy Durmaz, Dk. 85 Vato Arveladze, Dk. 87 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 6. haftasında yapılan VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçı 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla 2. beraberliğini yaşayan Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon 2. kez berabere kalan Antalyaspor ise puanını 5 yaptı.

67. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Pesic'in ceza sahasında dokunduğu topa Balkovec'in altıpasın içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fredy'nin uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, diziyle topa müdahale eden kaleci Viviano, gole izin vermedi.

77. dakikada Fredy'nin kafayla pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu'nun çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü.

88. dakikada Fredy'nin ceza yayı önünde yerden pasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Viviano kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cristiano Şenol Güneş Domagoj Vida Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 19:45:55. #1.11#