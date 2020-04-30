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Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı

Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
30.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:05

Haftalık banka ve para istatistiklerine göre 17 Nisan-24 Nisan haftasında vatandaşların yabancı para mevduatları 980 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 24 Nisan ile biten haftada, 17 Nisan ile biten haftaya göre 326 milyon dolar azalarak, 195 milyar 516 milyon dolardan, 195 milyar 190 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında düşüş görüldü. 24 Nisan ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 17 Nisan ile biten haftaya göre 980 milyon dolar azalarak, 119 milyar 493 milyon dolardan, 118 milyar 513 milyon dolara geriledi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

24 Nisan ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da düşüş gösterdi. 17 Nisan ile biten haftada 224 milyar 948 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 24 Nisan ile biten haftada, 1 milyar 296 milyon dolar azalarak 223 milyar 652 milyon dolara indi.

Ekonomi Manşet

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