ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü

ÖTV oranlarının değişmesinin ardından 2. el otomobil fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören vatandaş, 2 aydır araç baktığı belirterek "Fiyatlar yüksek, başımız döndü" dedi.

06.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:30

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV'de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV oranı artırıldı. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında da fiyatların yükselmesine isyan etti.

SADECE BAKMAKLA YETİNDİLER

Bursa'da her Pazar günü kapılarını açan 2'inci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. 2'inci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı. Günün erken saatlerinde 2'inci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaştı kaldı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından 2'inci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.

ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü

"YÜKSEK FİYATLARDAN BAŞIMIZ DÖNDÜ"

2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, "Fiyatlar yüksek başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış. ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış. Fiyatlar hiç azalmıyor. Millet bedavadan geziniyor. 2 aydır araç bakıyorum ama fiyatlar hep yüksek. Ben 92 model aracımı 16 bin liraya baktım, şuan o araba 25 bin lira yazmışlar" diye konuştu.

ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
FİLOZOF: Geldikleri gibi giderler Bu piyasayı artıranlar illa ki oy için gezecekler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Evgar Okan Bayülgen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Jose Sosa Lionel Messi Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Kaza Göztepe Otomobil
Şu an buradasınız: ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 11:42:46. #1.15#
title