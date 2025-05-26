Vanspor 1. Lig'e yükseldi mi? Vanspor 1. Lig'e nasıl yükselir?

Vanspor 1. Lig'e yükseldi mi? Vanspor 1. Lig'e nasıl yükselir?
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Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK saat 20.00'de karşı karşıya geliyor. Peki, Vanspor 1. Lig'e yükseldi mi? Vanspor 1. Lig'e nasıl yükselir?

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, maça saatlerstadyumu doldurdu. Peki, Vanspor 1. Lig'e yükseldi mi? Vanspor 1. Lig'e nasıl yükselir?

VANSPOR 1. LİG'E YÜKSELDİ Mİ?

Elazığspor ile Vanspor, 2. Lig'de play-off 3. tur rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Elazığspor'un tur atlaması için en az 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. Maçın 3 farklı Elazığspor galibiyetiyle bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

Vanspor ise 3'ten fazla farklı yenilmediği sürece turu geçen taraf olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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