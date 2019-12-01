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Vanlı atletler şampiyonadan madalyayla döndü

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, atletizmde kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

01.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:40
Vanlı atletler şampiyonadan madalyayla döndü

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü, atletizmde kızlar kategorisinde üçüncüsü oldu.

Sakarya'da gerçekleştirilen U16-U18 kulüpler arası Atletizm Türkiye Şampiyonalarında, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kızlar U16'da Türkiye üçüncü, erkekler U16'da ise Türkiye yedincisi oldu.

Kazandıkları başarı kupası ve madalyalarıyla Van'a dönen atletizm takımı sporcuları, kendilerine gösterilen desteklerden ötürü Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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