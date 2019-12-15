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Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Mardin Dinamik Kadın Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

15.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:54
Van Kadın Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü Kadın Takımı, deplasmanda karşılaştığı Dinamik Kadın Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol 2. Lig 8. Grupta mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında Mardin Dinamik Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda oynanan mücadelenin ilk seti, 20'ye 25 Van rakibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci setinde de mücadele üzerindeki ağırlığını koruyan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, bu seti de 25-13 kazandı. Son sette de rakibine şans vermeyen ve oyun hakimiyetini tamamen ele geçiren Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, parkeden 3-0'lık sonuçla ayrılarak puanını 19'a çıkartarak zirve yarışını sürdürdü. - VAN

Kaynak: İHA
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