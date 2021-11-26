Van'daki otellerde 'Muhteşem Cuma' yoğunluğu

VAN (İHA) - Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimlerinden faydalanmak isteyen İranlı turistler, akın akın geldikleri Van'da otelleri doldurdu.

Dünyaca ünlü markaların başlatmış olduğu 'Muhteşem Cuma' indirimlerinden faydalanmak isteyen İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Van'a gelmeye başladı. Dün itibariyle kapıda yoğunluğa neden olan İranlı turistler, 3 gün sürecek olan indirim günlerinden faydalanmak için geldikleri kentte otelleri doldurdu. İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini ve alışveriş yapmak için bu fırsatı değerlendirdiklerini belirtirken, otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ise Vanlı turizmcileri sevindirdi.

Muhteşem Cuma nedeniyle Van'da tüm otellerin dolduğunu belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, 'Muhteşem Cuma' dedikleri 25 Kasım'ın İranlı turistler için bol eğlenceli, alışveriş ve tatil anlamına geldiğini, Vanlı turizmciler için de güzel ve yoğun geçen bir zaman olduğunu ifade ederek, "Bu bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Misafirlerimizin yoğun şekilde gelmesi, turizmcileri ve dolayısıyla esnafımızı güzel yönden etkiliyor. Onlar için hem tatil hem de alışveriş yönünden güzel ve keyifli bir zaman oluyor. İlimizdeki tüm otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Umarım hep böyle devam eder" dedi.

Taht Palace Hotel Genel Müdürü Celalettin Başak ise İran'da 'Black Friday', Türkiye'de 'Muhteşem Cuma' olarak adlandırılan indirim günü olduğunu belirterek, "Bugünü bütün otellerin dolu olduğu, esnafın yüzünün güldüğü bir gün olarak kabul ediyoruz. Şu anda oteller tamamen dolu ve 4 gün boyunca boş yerimiz yok. Bizler İranlı misafirlerin gelişlerini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlı misafirlerin Van için olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Başak, "İranlılar bizim için her zaman kıymetli misafirlerimizdir. Onları gerçekten çok seviyoruz. Onlarda eğlence, alışveriş ve konaklama için Van'a geliyorlar. Ayrıca İran'a yakın olmasından kaynaklandığı için şehrimizi tercih ediyorlar. Çünkü aramızda 100 kilometrelik bir yol var. Bu da onları mutlu ediyor. Van için İran olmazsa olmazdır. Son iki yıldır pandemi nedeniyle bütün oteller kapalıydı ve çok zor durumdaydılar. Ama İran kapısının açılmasıyla birlikte ciddi bir hareketlilik var. Dolayısıyla bizler de çok mutluyuz" diye konuştu.

İranlı turistler ise Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu dile getirerek, "Biz alışveriş için geldik. Fiyatlar ucuz. Biz İranlılar Van'ı çok seviyoruz, yemekleri çok güzel. Dünyada bu Cuma günü her şey indirimli oluyor. Bizlerde hem alışveriş hem de gezmeye geldik" dedi. - VAN