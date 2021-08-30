VALORANT oyuncusu Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazandı
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VALORANT oyuncusu Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazandı

VALORANT oyuncusu Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında eski VALORANT oyuncusu Rowan Crothers, altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarından espor dünyası ile alakalı ilginç bir haber geldi. 23 yaşındaki Avustralyalı sporcu Rowan Crothers, ülkesine altın madalya götürmeyi başardı.

Geçmişte alanında da bir kariyere sahip olan Crothers, magnetbrain ismi ile OCE bölgesinde profesyonel olarak VALORANT oyunculuğu yapmasının haricinde Twitch üzerinde de oyun yayınları yapıyordu.

Esportstalk'ın haberine göre 2020'nin Eylül ayında LetsPlay.Live (LPL) Challengers turnuvasına katılmaya hak kazanan bir ekip olan Pants Down takımında mücadele eden oyuncu Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına hazırlanmak için esporcu kariyerine ara verdi.

Prematüre olarak doğan Crothers, serebral palsi ve bronkopulmoner displazi rahatsızlıkları ile dünyaya geldi. Yüzücülük kariyeri 13 yaşında başlayan magnetbrain, aynı zamanda Halkla İlişkiler ve İletişim alanında eğitimini sürdürüyor.

Kaynak: Playerbros

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