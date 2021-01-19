Valladolid - Elche İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftanın bazı maçları bugün oynanıyor. Peki Valladolid - Elche maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Maç nerede oynanıyor? Hangi kanalda olacak? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Valladolid - Elche maçıdır. Peki Valladolid - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
VASLLADOLİD - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Valladolid - Elche maçı 19 Ocak Salı günü bu akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.
VASLLADOLİD - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Valladolid - Elche maçını Smart Spor Kanal 82, D-Smart 82 kanalından izleyebilirsiniz.
VASLLADOLİD - ELCHE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, José Zorrilla Stadyumu, Valladolid'da oynanacak.