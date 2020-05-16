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Vali Sezer: "Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz"

- Vali Sezer: "Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz" Vali Sezer'den şampiyon engelli sporculara 'moral' ziyareti Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Gençlik Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla şampiyon engelli sporculara yaptığı ziyarette, tüm çocukların başarılı olması için ne...

Vali Sezer: 'Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz'
16.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:51

- Vali Sezer: "Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz"

Vali Sezer'den şampiyon engelli sporculara 'moral' ziyareti

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Gençlik Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla şampiyon engelli sporculara yaptığı ziyarette, tüm çocukların başarılı olması için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası" ve "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla çeşitli spor dallarında başarı elde eden engelli çocukların evlerine 'sosyal mesafe' kuralları da dikkate alınarak misafir oldu. İlk ziyaretini Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları olan işitme engelli 19 yaşındaki Emine Kahraman'a yapan Sezer, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verip bir süre ailesi ve kendisiyle sohbet etti.

"Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz"

Burada açıklamalarda bulunan Sezer, "Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz. Ne ihtiyaçları olursa, ne eksikleri olursa, Gençlik İl Müdürümüz olsun, Milli Eğitim Müdürümüz olsun, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz yapmaya hazır. Yeter ki çocuklarımız başarılı olsunlar. Hayata tutunsunlar. Hem Kırıkkale'ye hem de Türkiye'ye rol model olacak şekilde başarılara imza atsınlar. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Sezer, daha sonra bedensel engelli halterci Üzeyir Erkoç ve ailesini ziyaret etti. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları olan genç halterci ile sohbet eden Sezer, başarılarının devamını diledi.

Vali Sezer'e ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak da eşlik etti.

Vali Sezer: 'Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz'

Kaynak: İHA

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