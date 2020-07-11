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Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

Brezilyalı model Valentina Sampaio, dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans birey oldu.

11.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:28

Dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated, tarihinde bir ilke imza attı. Brezilyalı trans model Valentina Sampaio'ya mayo sayısında yer verdi.

Sampaio, derginin özel sayısında yer alacak olmaktan onur duyduğunu belirtirken, bu gelişmenin LGBTİ'ler için ne kadar önemli olduğunu bildiğini ve bunun kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Sampaio, "Gerçekte kim olduğumu gördüğünüz ve buna saygı duyduğunuz için teşekkür ederim SI. Her şeyden önce insan olduğumu anladığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu

VICTORIA'S SECRET İÇİN DE PODYUMA ÇIKMIŞTI

Sampaio, henüz 23 yaşında olmasına rağmen birçok bariyeri yıkmayı başardı. Sampaio, Vogue Paris'in kapağında yer alan ve iç giyim devi Victoria's Secret için podyuma çıkan ilk trans kadın olmuştu.

Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Haber Yorumları (1)
KARDEŞŞ: Eeeeee biz ne yapalım saygı mı duyalım.... Hadi herkes yoluna, uzakdoğudada böcek yiyorlar....
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