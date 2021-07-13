Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Rosier'in adı Galatasaray'la anılıyor. Sarı-kırmızılı takımla isminin anılması üzerine sosyal medyadan İngilizce paylaşım yapan Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcunun daha sonra bu paylaşımı kaldırması ise dikkat çekti. Rosier daha sonra Instagram hesabından, bir takipçisinin hazırladığı ve üstünde "Beşiktaş'ın çocuğu" yazan görseli paylaştı.