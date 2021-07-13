Valentin Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" paylaşımını kısa süre içinde sildi
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Rosier'in adı Galatasaray'la anılıyor. Sarı-kırmızılı takımla isminin anılması üzerine sosyal medyadan İngilizce paylaşım yapan Rosier, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcunun daha sonra bu paylaşımı kaldırması ise dikkat çekti. Rosier daha sonra Instagram hesabından, bir takipçisinin hazırladığı ve üstünde "Beşiktaş'ın çocuğu" yazan görseli paylaştı.
Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahiplerinden sağ bek Valentin Rosier'e Galatasaray talip oldu. Oyuncunun menajeriyle temasa geçen sarı-kırmızılılar ilk teklifini sundu ve beklemeye geçti. Beşiktaş'ın da uzun süredir bonservisini almaya çalıştığı Fransız futbolcu, sosyal medyada beklenmedik bir hamleye imza attı.
GALATASARAY İDDİALARINDAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI
Valentin Rosier hakkında çıkan Galatasaray iddialarının artmasının ardından sosyal medyadan yaptığı İngilizce paylaşımda, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcunun daha sonra bu paylaşımı silmesi dikkat çekti.
TAKİPÇİSİNİN HAZIRLADIĞI GÖRSELİ PAYLAŞTI
Rosier daha sonra Instagram hesabından bir takipçisinin hazırladığı üzerinde "Beşiktaş'ın çocuğu" yazan bir görseli paylaştı.