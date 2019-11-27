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VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

27.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:54
VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü

VakıfBank Kadın Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanında Nova KBM Branik 'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Sarı-siyahlılar, gruptaki üçüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18: 00'de deplasmanda karşılaşacak.


Salon: Sportna Dvorana Ljudski Vrt


Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)


Maribor: Stoljiljkovic, Sobocan, Bracko, Kosenina, Lorber, Pintar, Pahor (L), Milosic


VakıfBank: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Maja, Gizem (L), Cansu, Gözde, Ebrar


Setler: 13-25, 17-25, 14-25


Süre: 61 dakika (21', 21', 19') - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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