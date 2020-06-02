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Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi

Voleybolun efsane ismi Neslihan Demir Güler, VakıfBank Spor Kulübü'nde genel menajerlik görevine getirildi. Neslihan, oyunculuk kariyerinde 2002-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda olmak üzere 2 dönem Vakıfbank forması giymişti.

Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
02.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:56

Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, Genel Menajerlik görevine Neslihan Demir Güler'in geldiğini açıkladı.

Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyen Neslihan Demir Güler, 10 yıl sonra bu sefer yönetici olarak VakıfBank ailesine katıldı.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, "Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında kulübümüzün formasını giyen Türk voleybolun efsane oyuncularından 'Demir Leydi' lakaplı Neslihan Demir Güler, VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'ın Genel Menajerlik görevine getirilmiştir.VakıfBank ailesi olarak 10 yıl sonra yeniden aramıza katılan Neslihan'ın yeni görevini kutlar, takımımızla nice büyük başarılar ve kupalar kazanmasını dileriz" açıklaması yapıldı.

"BU TAKIMDA OLMAKTAN GURU DUYUYORUM"

Neslihan Demir Güler ise "Tekrar VakıfBank'a aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. VakıfBank'tan ayrılalı 10 yıl oldu. O dönemden bugüne her zaman severek takip ettiğim bir Kulüp oldu.Sevdiğim yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla çalışacak olmak beni çok mutlu etti. Bu birlikteliğin bizi başarıya daha kolay taşıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"HAZIR VE GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Ayrıca Pelin Yüce Falay'a ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetimine teşekkürlerini ileten Güler, "Burada ayrıca Pelin Abla'nın hakkını vermek zorundayım. Kendisi ayrılmadan önce bana her şeyi hazırladı. Hazır ve güçlü bir takımımız var. Her zaman olduğu gibi tüm kupaların talibi olacağız. İnşallah yönetici olarak da Kulübüme elimden gelen yardımı yapıp, tüm kupaları kaldırırız. Bu süreçte bana destek olan Pelin Abla'ya, beni bu göreve layık gören Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih ve kulübümüz Yonetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın" dedi.

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