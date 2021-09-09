Üzümler yarıştı, sahipleri altın kazandı

Salihli Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen sultani çekirdeksiz kuru üzümler, bir yıl aradan sonra 2'nci kez gerçekleştirilen Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nde yarıştı.

Salihli Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen sultani çekirdeksiz kuru üzümler, bir yıl aradan sonra 2'nci kez gerçekleştirilen Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nde yarıştı. Dereceye giren üzümlerin sahipleri ise altın kazandı.

Salihli Belediyesi öncülüğünde Ticaret Borsası, Ziraat Odası, özel bir banka ve okul işbirliğinde bölgenin en önemli ürünü çekirdeksiz kuru üzümün tanıtımı amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Salihli'nin Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali'nde ilçenin bereketli topraklarında yetişen kuru üzümler yarıştı. Tezgahtaki kuru üzümler, jüri üyeleri tarafından renk, tat ve büyüklüklerine göre değerlendirildi.

Yarışmada 1. olan Hidayet Öztürk'e tam, 2. Niyazi Kaçar'a yarım ve 3. Emin Demiray'a çeyrek altın verildi. Üreticilerin ödüllerini ise protokol üyeleri tarafından verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı