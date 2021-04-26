Üzerinden tam bin 222 motosiklet geçen Hindistanlı karate ustası sıra dışı rekora imza attı

23 yaşındaki karate ustası Pradeep Babu, ilginç bir rekor kırdı. Babu'nun vücudunun üzerinden tam bin 222 motosiklet geçti. Karate ustası, 2009'da kendisini eğiten karate öğretmenin 1001 motosikletle kırdığı rekoru geliştirmiş oldu. Babu, "Amacım rekor kırmak değil, ustam gibi öğrencilerimi teşvik etmek" dedi.

Hindistan'da 23 yaşındaki karate ustası Pradeep Babu sıra dışı bir rekora imza attı. Göğsünün üzerinden tam bin 222 motosiklet geçti. Böylece 2009'da öğretmeninin 1001 motosikletle kırdığı rekoru geliştirmiş olan Pradeep Babu, "Amacım rekor kırmak değil, ustam gibi öğrencilerimi teşvik etmek" diyor.

"ÖĞRENCİLERİM DE YAPACAK"

Babu, "Rekorların bir önemi yok, sporumuzun gelişimi için mücadele ediyoruz. Öğrencilerim de çeşitli denemeler yapacak. Amacımız karatenin gelişim" diye konuştu.