Uzatma sonunda Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, kupada çeyrek finale çıktı
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Uzatma sonunda Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, kupada çeyrek finale çıktı

13.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:53
Uzatma sonunda Fiorentina'yı 2-1 yenen Inter, kupada çeyrek finale çıktı

İtalya Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Fiorentina'yı normal süresi 1-1 sona eren maçta Lukaku'nun 119. dakikada attığı golle 2-1 yenen Inter adını çeyrek finale yazdırdı. Lacivert siyahlılar, çeyrek finalde ezeli rakibi Milan'la karşılaşacak.

İtalya Kupası'nda son 16 turu mücadelesinde Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Lacivert siyahlılar, uzatma dakikalarında attığı golle çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Fiorentina'nın golü 57. dakikada Kouame'den geldi. Inter'in golleri ise 40. dakikada penaltıdan Vidal ve 119. dakikada Lukaku'dan geldi.

MILAN'LA EŞLEŞTİ

Uzatmaya giden maç sonunda Inter turu bitime dakikalar kala kazandı. Inter'in çeyrek finaldeki rakibi, ezeli rakibi Milan oldu.

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