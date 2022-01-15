Uygunsuz paylaşımları ortaya çıkan Işıtan Gün'den özür açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Gereken açıklamayı yapacak" dediği Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün sessizliğini bozdu. Işıtan Gün, uygunsuz paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul etti ve özür diledi. Ancak, çok uzun yıllar önce yaptığı paylaşımların gündeme taşınmasın farklı bir anlamı olduğunu ifade etti.

İşte Işıtan Gün'ün açıklaması:

"NEDENİNİ BİLİYORUM"

"Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez.

"ÖNEMLİ BİR HATA"

Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim."

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