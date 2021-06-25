Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı

Üyelik aidatlarının 50 TL'den 500 TL'ye çıkarılması sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Bazı üyeler karara tepki gösterirken Başkan Ali Koç, üyelerin yanına giderek onlarla konuştu ve olaylar fazla büyümeden yatıştı.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi. Genel Kurul'da üyelik aidatlarına zam yapılması bazı üyelerin tepkisini çekti.

ALİ KOÇ, ÜYELERLE KONUŞTU

Üyelik aidatlarının 50 TL'den 500 TL'ye çıkarılması oy birliğiyle kabul edilirken, bazı üyeler karara büyük tepki gösterdi. Başkan Ali Koç, tepki gösteren üyelerin yanına giderek onlarla kısa süre konuştu ve olaylar fazla büyümeden yatıştırıldı.