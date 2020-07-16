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Üvercinka Coffee Terrace'ye yoğun ilgi

Van'da Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hizmete sunulan 'Üvercinka Coffee Terrace'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Üvercinka Coffee Terrace'ye yoğun ilgi
16.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:15

Van'da Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hizmete sunulan 'Üvercinka Coffee Terrace'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başlarken, 6 kattan oluşan merkezin teras katında yer alan kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatları ile ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Şehir merkezinin kuş bakışı izlendiği kafe ile ilgili açıklamada bulunan Üvercinka Coffee Terrace İşletme Müdürü Osman Adamoğlu, kafenin 300 metrekaresi kapalı olmak üzere 900 metrekareden oluştuğunu ifade ederek, "Kafemizde dünya mutfağı, Van kahvaltısı, soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra Van Gölü manzaralı kütüphanesi ile halkımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Kafede 40 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Adamoğlu, "Deneyimli personelimiz ile halkımıza en güzel hizmeti sunmak en büyük amacımızdır. Bu şiarla çıktığımız bu yolda inanıyoruz ki misafirlerimiz aileleriyle burada en güzel zamanlarını geçirebilecekler. Ben bu anlamda tüm halkımızı kafemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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