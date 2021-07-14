Korkutan alarm! Lionel Messi'nin uçağında bomba ihbarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korkutan alarm! Lionel Messi'nin uçağında bomba ihbarı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Copa America sonrası özel uçağı ile İspanya'ya dönmek üzere olan Arjantinli futbolcu Messi'nin uçağı kalkmak üzereyken havalimanında bulunan bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine uçak son anda kalkış yapmaktan vazgeçti. Bu ihbar üzerine güvenlik görevlileri havalimanın boşalttı. Tüm uçuşlar iptal edildi.

Arjantin ile zafere ulaştığı Copa America'nın ardından İspanya'ya dönmeye hazırlanan Messi, korku dolu anlar yaşadı. Özel uçağı ile hareket edecekken havalimanında bir şahıs üzerinde bomba olduğunu söyledi. Bunun ardından tüm uçuşlar iptal edildi. Her yer boşaltıldı, Messi bekletildi.

Üstünde bomba olduğunu söyleyen şahıs yüzünden Lionel Messi'nin uçağı kalkmadı

KORKULAN OLMADI

Neyse ki korkulan olmadı ve Messi'nin uçuşu gerçekleşti. Arjantinli süper starın Barcelona ile kısa süre içinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Korkutan alarm! Lionel Messi'nin uçağında bomba ihbarı
Lionel Messi, yüzde 50 maaş kesintisiyle Barcelona'nın 5 yıllık teklifine 'evet' dedi
Lionel Messi, yüzde 50 maaş kesintisiyle Barcelona'nın 5 yıllık teklifine 'evet' dedi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Ali Koç Burak Elmas Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korkutan alarm! Lionel Messi'nin uçağında bomba ihbarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:01:17. #1.16#

title