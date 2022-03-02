Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Pendikspor, Uşakspor, Spor, Haberler

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