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Uşakspor'dan Osman Gedik'e teşekkür

Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Spor
Uşakspor'dan Osman Gedik'e teşekkür

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da Başkan Hikmet Kahraman, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'i ziyaret ederek şampiyonluk yolunda takıma verilen sponsorluk desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da Başkan Hikmet Kahraman, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik'i ziyaret ederek şampiyonluk yolunda takıma verilen sponsorluk desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Uşakspor yöneticilerinden Ömer Şemen ve Serkan Süren de yer aldı.

Ziyarette destekleri için Osman Gedik'e teşekkür eden Hikmet Kahraman, "Uşak ilimiz ve Türkiye'nin marka sahibi değerli işadamı Osman Gedik'in desteğini alarak şampiyonluğa oynamak bizim için çok daha kolay olacak. Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Osman Gedik'e ve çok değerli ailesine, tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Osman Gedik ise, "Üretim çiftliklerimizin çoğu Uşak'ta, yatırımımızın başlangıcı bizim ana kaynağımız, iş gücümüz memleketimizde. Uşak'ın sadece ticarette değil sporda ve her manada gelişmesi için birlikte çalışarak birlikte kazanacağız. Şampiyonluk yolunda atılan her adımda Uşak'ın, Uşakspor'un ve Uşaksporlu taraftarımızın, tüm Aşigoların yanında yer almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bize bu fırsatı verdiği için Sayın Başkan Hikmet Kahraman başta olmak üzere Uşakspor'un değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir Uşakspor taraftarı olarak verilen kırmızı-siyahlı Uşakspor formasını büyük bir gururla taşıyacağım" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Spor Haberleri
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