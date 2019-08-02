Uşakspor'da Mehmet imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, Mehmet Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.

2.08.2019 11:07
Uşakspor'da Mehmet imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, Mehmet Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.
Geçen sezon Etimesgut Belediyespor forması giyen kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbola Boluspor'da başlayan Mehmet, Gençlerbirliği, Hacettepe, Aydınspor 1923 ve Etimesgut'ta top koşturdu. Oyuncu geçen sezon Başkent ekibiyle 18 resmi maça çıkıp fileleri 2 kez havalandırdı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.