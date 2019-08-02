Uşakspor'da Mehmet imzaladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, Mehmet Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, Mehmet Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.
Geçen sezon Etimesgut Belediyespor forması giyen kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbola Boluspor'da başlayan Mehmet, Gençlerbirliği, Hacettepe, Aydınspor 1923 ve Etimesgut'ta top koşturdu. Oyuncu geçen sezon Başkent ekibiyle 18 resmi maça çıkıp fileleri 2 kez havalandırdı.
Kaynak: DHA
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