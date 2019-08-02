Uşakspor'da Mehmet imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Utaş Uşakspor, Mehmet Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon Etimesgut Belediyespor forması giyen kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbola Boluspor'da başlayan Mehmet, Gençlerbirliği, Hacettepe, Aydınspor 1923 ve Etimesgut'ta top koşturdu. Oyuncu geçen sezon Başkent ekibiyle 18 resmi maça çıkıp fileleri 2 kez havalandırdı.

Kaynak: DHA