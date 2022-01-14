Uşakspor'da Hakan Aslantaş geldi, Tayyib Kanarya gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor'da Hakan Aslantaş geldi, Tayyib Kanarya gitti

Uşakspor'da Hakan Aslantaş geldi, Tayyib Kanarya gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Uşakspor, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu Iğdır FK'dan sol bek Hakan Arslantaş'la güçlendirdi.

IĞDIR (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Uşakspor, sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu Iğdır FK'dan sol bek Hakan Arslantaş'la güçlendirdi. Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Gençlerbirliği, Bursaspor, Kayserispor, Malatyaspor, Hacettepe, Konyaspor, Ankaraspor, Karabükspor gibi kulüplerde forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Iğdır'da 9 maça çıktı. Uşakspor'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan santrfor Tayyib Kanarya ise Bayburtspor'a transfer oldu.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title