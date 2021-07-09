Uşakspor'da çifte imza
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Uşakspor'da çifte imza

Uşakspor'da çifte imza
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'de Uşakspor, iç transferde 20 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı'yla 2 yıllık sözleşme yenilerken, dış transferde ise Akhisarspor'dan orta saha Onurcan Güler'i kadrosuna kattı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'de Uşakspor, iç transferde 20 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı'yla 2 yıllık sözleşme yenilerken, dış transferde ise Akhisarspor'dan orta saha Onurcan Güler'i kadrosuna kattı.

Kariyerinde daha önce Menemenspor, Muğlaspor, Bodrumspor, 1922 Konyaspor, Afjet Afyonspor, Zonguldak Kömürspor'da da forma giyen, geçen sezon Akhisar'da TFF 1'inci Lig'de 30 maçta 4 golle oynayan 26 yaşındaki Onurcan, kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu

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