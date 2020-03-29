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Futbol Federasyonu, Oscar Tabarez, Uruguay, Spor

Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı

Uruguay Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınının maddi kayıplarını en aza indirme adına milli takım teknik direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı.

29.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:17
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı

Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milli takım teknik direktörü Oscar Tabarez dahil çalışanlarının iş sözleşmesini durdurdu.

AUF'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

AYLIK 600 BİN DOLAR TASARRUF YAPILACAK

Açıklamada, bütün idari birimler, tahsilat, hakemlik, spor kompleksi personelleri, spor yönetimi, teknik ekip ve bu hukuki bağlamda yer alan diğer hizmetlerde çalışanların iş sözleşmelerinin askıya alındığı duyuruldu.

Uruguay basınında yer alan haberlerde, AUF'un 400 çalışanının olduğu ve alınan bu önlemlerle aylık 600 bin dolar tasarruf yapacağı aktarıldı.

Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı

Haberin Videosu:

Koronavirüs salgını sebebiyle Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı

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