Uruguay'da bir dönem kapandı! 15 yıldır takımın başında bulunan Tabarez'in görevine son verildi

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda bir dönem sona erdi. 15 yıldır takımın başında bulunan Uruguaylı çalıştırıcı Tabarez'in görevine son verildi.

2010 DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNAL VE 2011 KUPA AMERİKA'DA ŞAMPİYONLUK

Daha önce 1988-1990 yıllarında Uruguay'ı çalıştıran 74 yaşındaki Tabarez, Boca Juniors, Milan, Cagliari, Velez Sarsfield gibi ekiplerde görev yaptıktan sonra 2006'da ikinci kez milli takımın başına geçmişti. Tabarez yönetimindeki Uruguay Milli Takımı, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynamış ve 2011 Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaşmıştı. 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 4 maçtır kaybeden Uruguay, 14 hafta sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet