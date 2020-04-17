"Üretimin sürmesi için, kredi değil ‘çek desteği’ önemli" Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, "İş dünyasına kredi verme formülü yanlış. Piyasaların dönmesi, ticaretin sürmesi için ödenemeyen çekler konusunda destek şart" açıklamasında bulundu.

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, "İş dünyasına kredi verme formülü yanlış. Piyasaların dönmesi, ticaretin sürmesi için ödenemeyen çekler konusunda destek şart" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com