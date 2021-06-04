Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik toplam 150 milyon 790 bin TL'lik destek ödemesinin bugün saat 18.00'den itibaren banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.