Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
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Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik toplam 150 milyon 790 bin TL'lik destek ödemesinin bugün saat 18.00'den itibaren banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli binlerce kişinin dört gözle beklediği destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

150 MİLYON LİRAYI AŞACAK

Çiftçilere yapılacak hububat, baklagil, dane mısır, mazot, gübre, küçük aile işletme ve çay budama masrafı destekleri toplamda 150,8 milyon lirayı bulacak.

Bakan Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 11 bin 576 üreticimize 39 milyon 442 bin TL,
  • Mazot, gübre desteği kapsamında 17 bin 870 üreticimize, 102 milyon 984 bin TL,
  • Küçük aile işletme desteği kapsamında 14 bin 443 üreticimize 4 milyon 940 bin TL,
  • Çay budama masrafı desteği kapsamında 3 milyon 423 bin TL olmak üzere,
  • Toplamda, 150 milyon 790 bin TL'lik destek ödemesini bugün saat 18.00 itibari ile üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız.
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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