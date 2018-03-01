Unutulmaya Yüz Tutan Meslekler Yeniden Canlanacak

Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi, ilçede yok olmaya yüz tutmuş meslekleri öğrencilerini tanıtmak ve yaşatmak amaçlı çalışma başlattı.

Öğretmen ve öğrencilerle birlikte, ilk tanıtım ziyaretlerini ilçede iki esnaf olan Ali Oruç ve Ali Rıza Karaca'yı iş yerlerinde ziyaret eden öğrenciler sıcak demircilik mesleği hakkında bilgiler aldı. İzlenimlerini fotoğraflayan ve sıcak demirci ustaları ile de söyleşilerde bulunduklarını dile getiren Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Engin Çapat, "Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden sadece biri olan Sıcak Demircilik mesleğinin Sarıgöl'deki durumunu incelemeye karar verdik. Önce Sarıgöl'de bulunan ve hala sıcak demircilik yapan esnafları araştırdık ve iki sıcak demirci esnafıyla görüştük. Görüşmelere öğrencileri dahil ettik. Öğrencilerimiz röportajları yaptı ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi" dedi.

Okul Müdürü Çapat, projenin amaçlarını da şöyle anlattı: "Sıcak demircilik mesleğinin geçmişteki birikimlerinin gelecek nesillere aktarılması. Sıcak demirciliğin geçirdiği değişim ve şimdiki durumunun incelenmesi. Proje bittikten sonra yapılan röportajları inceledik ve ortaya çıkan durum: sıcak demircilik mesleğinde emek çok harcanıyor fakat maddi kazancı çok düşük. Makineler daha az işçilik ve daha az maliyetle artık birçok işi yapar olmuş. Üstelik gençlerin talebi yok denecek kadar az. Sıcak demircilerin el emeğiyle ortaya çıkardığı ürünlerin kalitesi makine ürünlerinden daha kaliteli ve uzun ömürlü. Biz Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi olarak bu mesleği yaşatmak için Sarıgöl'deki öğrencilerimize yönelik tanıtım ve yönlendirme çalışmalarımız aktif bir şekilde devam edecek." - MANİSA