Başkan Ali Koç'u sert eleştiren Serdar Ali Çelikler, bir tavsiyede bulundu: Pereira'yı hemen kovun

Yorumcu ve spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe yönetimini sert şekilde eleştirdi. Çelikler, "Santrfor bulamayıp Samatta ile çıkıyorsun, Serdar giriyor sakatlanıyor, sağlık ekibin aynı. Sağ kanattaki Burak'a lisans çıkartılamıyor. 3-4-3'ten başka bir denemeyen adam ilk maçta sol kanatta Ferdi ile oynuyorsa... Ya Vitor'u kovun, ya da eldekileri oynatabilecek bir hoca getirin" dedi.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Adana Demir maçından sonra yönetimsel sıkıntılara işaret çekti köşesinde. Pereira'nın da bu oyuncu kadrosuyla 3'lü sistemde ısrar etmemesi gerektiğini savundu.

İşte Çelikler'in yazısı:

"Fenerbahçe yönetimi geçen sezonun 2. yarısından bu yana santrafor bulamayıp ligin ilk maçına Samatta ile çıkıyorsa..• Aslen 3. santrafor olması gereken Serdar Dursun oyundan sakatlanıp çıkıyorsa, Mert Hakan ve Enner adale sakatlıkları yaşıyorsa ve hala sağlık ekibi bulunamadıysa..• Ozan'a alanen "İstenmiyorsun" denmişken, hala takımdaki tek driplingçi o iken, Zajc idareten oynatılıyorsa hala ve hala driplingçi 8 alınamadıysa... Sağ kanatta oynayabilecek Burak Kapacak'a lisans çıkarılamadıysa..

"BAŞKA BİR ŞEY DENEMİYOR"

Adam geldiğinden beri 3-4-3 oynatıyorsa idmanlarda bile başka bir şey denemediyse ve hala ligin ilk maçına sol kenarda Ferdi oynuyorsa... Bu yazar Vitor'u doğru dürüst eleştiremez. Fenerbahçe yönetimi ya Vitor'u kovsun ve eldeki oyuncularla oynayabilecek bir hoca getirsin ya da bu hocanın kafasındakileri uygulayabilecek transferleri bir an evvel yapsın.