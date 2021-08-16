Başkan Ali Koç'u sert eleştiren Serdar Ali Çelikler, bir tavsiyede bulundu: Pereira'yı hemen kovun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ali Koç'u sert eleştiren Serdar Ali Çelikler, bir tavsiyede bulundu: Pereira'yı hemen kovun

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yorumcu ve spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe yönetimini sert şekilde eleştirdi. Çelikler, "Santrfor bulamayıp Samatta ile çıkıyorsun, Serdar giriyor sakatlanıyor, sağlık ekibin aynı. Sağ kanattaki Burak'a lisans çıkartılamıyor. 3-4-3'ten başka bir denemeyen adam ilk maçta sol kanatta Ferdi ile oynuyorsa... Ya Vitor'u kovun, ya da eldekileri oynatabilecek bir hoca getirin" dedi.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Adana Demir maçından sonra yönetimsel sıkıntılara işaret çekti köşesinde. Pereira'nın da bu oyuncu kadrosuyla 3'lü sistemde ısrar etmemesi gerektiğini savundu.

İşte Çelikler'in yazısı:

"Fenerbahçe yönetimi geçen sezonun 2. yarısından bu yana santrafor bulamayıp ligin ilk maçına Samatta ile çıkıyorsa..• Aslen 3. santrafor olması gereken Serdar Dursun oyundan sakatlanıp çıkıyorsa, Mert Hakan ve Enner adale sakatlıkları yaşıyorsa ve hala sağlık ekibi bulunamadıysa..• Ozan'a alanen "İstenmiyorsun" denmişken, hala takımdaki tek driplingçi o iken, Zajc idareten oynatılıyorsa hala ve hala driplingçi 8 alınamadıysa... Sağ kanatta oynayabilecek Burak Kapacak'a lisans çıkarılamadıysa..

"BAŞKA BİR ŞEY DENEMİYOR"

Adam geldiğinden beri 3-4-3 oynatıyorsa idmanlarda bile başka bir şey denemediyse ve hala ligin ilk maçına sol kenarda Ferdi oynuyorsa... Bu yazar Vitor'u doğru dürüst eleştiremez. Fenerbahçe yönetimi ya Vitor'u kovsun ve eldeki oyuncularla oynayabilecek bir hoca getirsin ya da bu hocanın kafasındakileri uygulayabilecek transferleri bir an evvel yapsın.

Başkan Ali Koç'u sert eleştiren Serdar Ali Çelikler, bir tavsiyede bulundu: Pereira'yı hemen kovun
Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi
Lige fırtına gibi giriş yapan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri süsledi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ali Koç'u sert eleştiren Serdar Ali Çelikler, bir tavsiyede bulundu: Pereira'yı hemen kovun - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:12:13. #1.15#

title