Ünlü yorumcu Çelikler: UEFA Kupası'nın kazanıldığı gün Terim istifa edecek, bu net bilgidir
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Ünlü yorumcu Çelikler: UEFA Kupası'nın kazanıldığı gün Terim istifa edecek, bu net bilgidir

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Gazeteci ve yorumcu Serdar Ali Çelikler katıldığı televizyon programında Fatih Terim'in 17 Mayıs'ta görevi bırakacağını öne sürdü. Çelikler, "Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek. Bana gelen duyum değil net bilgi. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı getirişinin 21. yıl dönümünde, istifa edecek. Hem mevcut yönetim ile çalışmayacağının mesajını verecek hem de yeni gelecek yönetimin elini rahatlatacak bir hamle yapacak. Çok zor bir ihtimal şampiyon da yapsa Terim'in istifa kararı değişmeyecek" dedi.

Fatih Terim'in hocalık devrinin bittiğini ifade eden Serdar Ali Çelikler, Terim'in mevcut yönetime karşı olduğunu, seçime göre hareket edeceğini ifade etti. Çelikler, "Bence Terim'in hocalık devri bitmiştir. Galatasaray'a daha üst makamlarda hizmet etmelidir. Hangi makam olur, nasıl olur onu bilemem" dedi.

Ünlü yorumcu Çelikler: 17 Mayıs'ta Fatih Terim istifa edecek, bu net bilgidir

"BU KARAR DEĞİŞMEZ"

Çelikler sözlerini şöyle sürdürdü: Terim 17 Mayıs'ta, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı getirişinin 21. yıl dönümünde, istifa edecek. Hem mevcut yönetim ile çalışmayacağının mesajını verecek hem de yeni gelecek yönetimin elini rahatlacak bir hamle yapacak. Çok zor bir ihtimal şampiyon da yapsa Terim'in istifa kararı değişmeyecek.

Ünlü yorumcu Çelikler: UEFA Kupası'nın kazanıldığı gün Terim istifa edecek, bu net bilgidir
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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