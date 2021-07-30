Ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz, TFF'nin fidan projesine tepki gösterdi
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Ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz, TFF'nin fidan projesine tepki gösterdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun her bir sarı karta 1 fidan, kırmızı karta da 5 fidan dikme projesine tepki yağıyor. Ağaç dikmenin ceza olarak görüldüğü şeklinde yorumlar yapılıyor. Sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri de bu projeye tepkili. Futbola olan ilgisi ve koyu Beşiktaşlılığıyla bilinen sinema sanatçısı Zafer Algöz'ün paylaşımına etkileşim yağdı. Algöz, "Millete kendimizi güldürmeyelim derim naçizane" ifadesini kullandı.

TFF'nin orman projesi sporseverlerin tepkisini çekti. Görülecek kartlara göre verilen fidan dikme cezası, büyük bir kesimi rahatsız etti. Sarı kartın 1, kırmızı kartın 5 fidan cezası olarak dönmesi gülünç bulundu. TFF'nin bu projeyi düşünmeden ortaya attığı şeklinde yorumlar da yapıldı.

Ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz, TFF'nin fidan projesine tepki gösterdi

CEM DAVRAN DA DESTEK VERDİ

Zafer Algöz, "Ağaç dikmeyi ceza olarak gören TFF'yi tebrik ediyorum. Gerçekten saçmalık, millete kendimizi güldürmeyelim derim naçizane" paylaşımı yaptı. Galatasaraylı sanatçı Cem Davran da bu paylaşıma yorum bıraktı. Davran, "Kart görmeyin bak sonra ağaç dikersiniz, kimin aklı bu acep!" diye tepki gösterdi.

Ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz, TFF'nin fidan projesine tepki gösterdi
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TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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