Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı
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Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet sosyal medyada büyük ses getirdi. Türkçe sözlü rap müziğin ünlü isimlerinden Norm Ender'in maç sonrasında, "Şu an Tümer gibi herkes, Sergen'in filminde yardımcı oyuncu olduğunu anlıyor" paylaşımı büyük beğeni topladı.

Lider Beşiktaş şampiyonluk yolunda Hatayspor engelini 7-0 gibi tarihi bir skorla geçti. Maçın ardından ünlü rapçi Norm Ender, Sergen Yalçın'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği bir paylaşımda bulundu.

ÜNLÜ RAPÇİNİN PAYLAŞIMI

Norm Ender, "Şu an Tümer gibi herkes, Sergen Yalçın'ın filminde yardımcı oyuncu olduğunu anlıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı

NORM ENDER NE DEMEK İSTEDİ?

Eski Beşiktaşlı futbolcu Tümer Metin, 100.yılda şampiyonluğu ilan ettikleri Galatasaray maçında Sergen Yalçın'ın attığı o tarihi gole ilişkin açıklama yapmıştı. Tümer, Sergen Yalçın'ın kendisi de boşta olmasına rağmen o golde pası özellikle uzağa attığını ve tekrar kendisine atmasını sağladığını söyleyerek, "O an Sergen Yalçın'ın filminde yardımcı oyuncu olduğumu anladım" demişti. Norm Ender paylaşımında Tümer'in bu sözlerine göndermede bulundu.

Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı
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Ali Gülhan
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