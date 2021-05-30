Ünlü dizi oyuncusu Bartu Küçükçağlayan'ın Yılmaz Vural'la olan anısı kırdı geçirdi
Ünlü sinema oyuncusu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, Mehmet Demirkol'un programında Teknik Direktör Yılmaz Vural'la bir maçta yaşadığı komik anısından bahsetti. Bir karşılaşmada Vural'la fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Küçükçağlayan'ın, "Hocam benimle fotoğraf çektirmek isterler, ama ben sizinle istiyorum dedim. O da bana 'ne iş yapıyorsun' dedi. Oyuncuyum dedikten sonra, 'Hangi takımda oynuyorsun' dedi bana" anısı Mehmet Demirkol ve stüdyodakileri kırdı geçirdi.
Yorumcu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan'ı konuk etti. Galatasaray ve futbola çok tutkulu olan Küçükçağlayan, programda Demirkol'a anılarını anlattı. Küçükçağlayan'ın Yılmaz Vural ile bir maçta yaşadıkları, Mehmet Demirkol'u kırdı geçirdi. Küçükçağlayan'ın, "Hocam benimle fotoğraf çektirmek isterler, ben sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum dedim. O da bana 'ne iş yapıyorsun' dedi. Oyuncuyum dedikten sonra, 'Hangi takımda oynuyorsun' dedi bana" anısı, stüdyodakilere veizleyenlere keyifli anlar yaşattı.