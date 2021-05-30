Ünlü dizi oyuncusu Bartu Küçükçağlayan'ın Yılmaz Vural'la olan anısı kırdı geçirdi

Ünlü sinema oyuncusu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan, Mehmet Demirkol'un programında Teknik Direktör Yılmaz Vural'la bir maçta yaşadığı komik anısından bahsetti. Bir karşılaşmada Vural'la fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Küçükçağlayan'ın, "Hocam benimle fotoğraf çektirmek isterler, ama ben sizinle istiyorum dedim. O da bana 'ne iş yapıyorsun' dedi. Oyuncuyum dedikten sonra, 'Hangi takımda oynuyorsun' dedi bana" anısı Mehmet Demirkol ve stüdyodakileri kırdı geçirdi.