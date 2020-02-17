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Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu

İtalya Ligi'nde Lazio'nun Inter'i 2-1 yendiği maçın ardından ünlü model Anna Falchi, "Hayal kurmayı bırakmak istemiyorum" diyerek çıplak fotoğrafını paylaştı.

17.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:21
Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu

İtalya Ligi'nin 24. haftasında , 1-0 geriden gelip Inter'i 2-1 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından sıkı bir Lazio taraftarı olan ünlü model , hesabından "Hayal kurmayı bırakmak istemiyorum" diyerek cüretkar bir fotoğraf paylaştı. 407 bin takipçisi bulunan Falchi'nin bu paylaşımı 57 bin beğeni aldı.

BU İLK SOYUNMASI DEĞİL

47 yaşındaki model, Lazio'nun Roma'yı 3-0 yendiği maçın ardından da üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak, "Bizim için unutulmaz bir geceydi. Şu an yatağa üstsüz girebilirim. Anna'nızdan Herkese iyi geceler ve tatlı uykular." demişti.

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