Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

27.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:16
Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Türkiye'deki şirketleri Yıldırım Mayruk Moda ve Tasarım'ı kapattı. Şansal yaptığı açıklamada, "Zoruyla, zorluğuyla ancak onur ve gururla sürdürdüğümüz mesleğimizin adası olan makasımız kendi isteğimizle kapanmıştır. Saygı sevgi ve teşekkürlerimizle. Hoşçakalın, laik kalın, özgür yaşayın" dedi.

Eylül ayında mesleğe veda eden ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Türkiye'deki şirketleri Yıldırım Mayruk Moda ve Tasarım'ı kapattı.

Barbaros Şansal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tarih 26 Ekim 2020 Pazartesi. Şirketimiz ortakları ve yönetim kurulumuz Barbaros Şansal tarafından alınan kararla Türkiye'de faaliyetlerimize son verilmiş ve şirket kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"60 yıllık çalışma hayatımızda, sayısını hatırlamadığımız istihdam sağlanmış ve tüm çalışanlarımızın sosyal hakları tam olarak karşılanmıştır, Bugüne dek moda evimizde çek senet kredi kartı kullanılmamış hep nakit ticaret yapılmıştır, hiç kredi kullanılmamıştır ve hiçbir borcu yoktur.

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

DARRÜŞAFAKA'YA BAĞIŞ

Ulusal ve uluslararası anlamda sayısız koleksiyon ve defilelerin yanı sıra gösteri ve prodüksiyon anlamında birçok ilkin öncülüğü üstlenilmiş ve tüm bu süreç arşivlenmiştir. 10.000'den fazla hanımefendiye servis vermenin mutluluk ve gururu kazancımızdır.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinin mesleğimizle ilgili olan özel arşivimizi korumaya almış bulunmaktayız, ilaveten, stok koleksiyonlarımızda bulunan dünyanın en ünlü ve kaliteli firmaları tarafından üretilmiş emsalsiz kumaşlarımızı daha aydınlık bir gelecek için mücadele eden Darrüşafaka'ya bağışlamış, son jübile galamız da yer alan 250 kostüm ise gelecek nesillere emsal ve kültür oluşturması için yaşayan müze projesi kapsamında Mersin Mezitli Belediyesine hibe edilmiştir.

Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı

"MAKASIMIZ KENDİ İSTEĞİMİZLE KAPANDI"

Zoruyla, zorluğuyla ancak onur ve gururla sürdürdüğümüz mesleğimizin adası olan makasımız kendi isteğimizle kapanmıştır. Saygı sevgi ve teşekkürlerimizle. Hoşçakalın, laik kalın, özgür yaşayın

İlgili Haberler

Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkarması fırsata dönüşüyor
Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkarması fırsata dönüşüyor
Son dakika gündem: Borsa günü yükselişle kapattı
Son dakika gündem: Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Sezen Aksu Aslı Enver Aras Bulut İynemli Kenan İmirzalıoğlu
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal Türkiye'deki şirketlerini kapattı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 18:17:00. #1.14#
title