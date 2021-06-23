Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

ABD'li virüs yazılımcısı ve milyarder John McAfee, tutuklu olduğu hücresinde ölü bulundu. Vergi kaçırma suçlaması nedeniyle İspanya'da tutuklanan 75 yaşındaki yazılımcının intihar ettiği tahmin ediliyor.

İspanya Yüksek Mahkemesi, vergi kaçakçılığıyla suçlanan dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee'ninABD'ye iadesine onay vermesinin ardından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre; 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı.

ABD'DE DE YARGILANSAYDI 30 YIL CEZA ALABİLİRDİ

John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

İSTANBUL'A SEYAHAT EDECEĞİ SIRADA YAKALANMIŞTI

McAfee, geçen yıl Barselona havaalanında İstanbul'a seyahat edeceği sırada tutuklanmıştı. Tutuklamanın ABD'nin talebiyle yapıldığı açıklanmıştı. McAfee, Haziran ayında yapılan iade duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi maksatlı olduğunu söylemişti. İspanyol savcı Carlos Bautista, McAfee'yi bir vergi kaçakçısı olarak nitelendirmişti ve suçlamaların politik motivasyonlarla yapıldığı iddiasını reddetmişti.