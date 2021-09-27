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Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından kayda alınan video, ünlü market zincirinin fiyat oyununu gözler önüne serdi.

Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşın belini bükmeye başladı. Artan şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye'nin dört bir yanında marketlerin etiketleri incelemeye alındı. Hatta bazı marketlerin etiketleri düzelttiği ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise olayın boyutunu başka bir yere taşıdı. Bir vatandaşın çektiği video ile Türkiye'nin önde gelen zincir marketindeki fiyat oyunu ifşa oldu.

Görüntülerde normal fiyatı 22.95 lira olan hazır pizzada indirime gidilmiş süsü verildi. A4 kağıdının üstüne pizzanın 36.60 liradan 22.95'e indirildiği belirtilerek satışı teşvik edildi. Ancak vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde, A4'ü kaldırdığında fiyatın zaten 22.95 olması pes dedirtti.

Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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