Ünlü İsimler, Sosyal Medya Hesaplarından Fenerbahçe'ye Destek Paylaşımı Yaptı
Acun Ilıcalı'nın öncülüğünde Fenerbahçe'ye destek devam ediyor. Son olarak ünlü isimler Fenerbahçe'ye destek olmak için sosyal medya hesaplarından forma görseli paylaştı.
Fenerbahçe'ye destek kapsamında özel bir sosyal medya etkinliği gerçekleştirildi. Birçok ünlü isim Fenerbahçe için seferber oldu.
ÜNLÜLERDEN DESTEK YAĞDI
Fenerbahçe'ye destek için paylaşım yapan ünlüler arasında; Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Bensu Soral, Tülin Şahin, Hakan Ural, Sarp Akkaya, Hakan Bilgin, Uraz Kaygılaroğlu, Murat Şeker, Ceyhun Fersoy, Ozan Güven, Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Ümit Kantarcılar, Hakan Ka, Sami Levi, Merve Özbey ve Furkan Kızılay isimleri dikkat çekti.
FORMA ALARAK KATKI SAĞLAYACAKLAR
Fenerbahçe'ye destek olmak isteyenler "İz Bırakanlar Triko Forma" satın alarak kampanyaya katkıda bulanacaklar.
YORUMLAR (22)
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Ülkemiz ve devletimiz adına daha verimli daha hayırlı bağış kampanyalarında yer almalısın başkan: )))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Zengin başkan dedik bagiş toplar oldu en kisa zamanda kizilay in başkani olmasi dileğiyle.?????? bu sene ligden düşüremediler seneye düşürebilmeleri için bağış daha çok yatirin lütfenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fenere değil fakir fukaraya yardım edilmeli,,,ülkemizde bir kuru soğana muhtaç insanlar varken bu zenginlerin fenere yaptıgı yüklü bağışlar haramdır günahtır ve çok ayptır,,bu bagışı yapanları insaflı ve vicdanlı olmaya davet ediyorum.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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tiriyonum olsa onca fakir varken kuruş vermem bitane garip futbolcu varmıCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırVELİ: tirilyonun yokki ali. sen bak kuruşuna dingil.2 Yayından Kaldır