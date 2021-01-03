Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti
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Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti

03.01.2021 17:18 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:27
Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti

Adel Kalemcilik firmasının eski sahiplerinden İhsan Ellialtı'nın oğlu ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, tedavi gördüğü hastanede korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi durduğu için hayatını kaybetti.

Aydoğan Ellialtı, 1 Ocak 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 67. yaşını doldurduğu gün, hayata gözlerini yumdu. 1,5 aydır tedavi gören Ellialtı'nın korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi durduğu için kurtarılamadı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ellialtı'nın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda defnedilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle cenaze namazı kabristanda kılınacak.

Haber Yorumları (2)
GOGO: Pihti atmistir Allah rahmet etsin.
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YAZİK: KIMSE DEMİYOR KI NEDEN OLDU?. TAMAM YAŞAYACAĞI BUKADARMIS. ALLAHIN TAKDİRİ BUYMUŞ AMA HASTSNAYE GİREN O İLAÇLARI YEDİKTEN SONRA ZATEN ÖLÜR YA. KENDI ANNEMDEN BİLMİYORUM. VERİLEN İLAÇLARI VUCUT KALDIRMIYOR AMA BIRAKSALAR KENDİ KENDİNE ZATEN İYİLEŞİYORLAR.
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