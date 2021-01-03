Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti
03.01.2021 17:18 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:27
Adel Kalemcilik firmasının eski sahiplerinden İhsan Ellialtı'nın oğlu ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, tedavi gördüğü hastanede korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi durduğu için hayatını kaybetti.
Aydoğan Ellialtı, 1 Ocak 2021 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 67. yaşını doldurduğu gün, hayata gözlerini yumdu. 1,5 aydır tedavi gören Ellialtı'nın korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi durduğu için kurtarılamadı.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ellialtı'nın cenazesi, yarın öğle namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'nda defnedilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle cenaze namazı kabristanda kılınacak.