Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu

Antalya'da devam eden Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda mücadele eden dünyanın ünlü golfçüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:41
Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nda saat 09.05'te dünyaca ünlü golfçüler ısınma çalışmalarını bırakarak 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU DA HAZIR BULUNDU

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ve saygı duruşu sırasında Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu da hazır bulunurken, "Ulu önder Atatürk'ü şükran ve minnetle andık. Ölüm yıldönümünde böylesine önemli, böylesine büyük, tarihe mal olmuş, böylesine büyük devlet adamına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sevgi, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ünlü golfçülerden Atatürk'e saygı duruşu
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