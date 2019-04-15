Univera Teknoloji Günü 25 Nisan’da Dijitalin Sürdürülebilir Noktası Olacak

18. kez kapılarını açmaya hazırlanan Univera Teknoloji Günü'nün bu yılki teması teknolojinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi olacak. Cem Seymen'in konuşmacı olarak katılacağı Univera'nın düzenlediği zirvede üretimden satışa, lojistikten dağıtıma kadar birçok konu ele alınacak.