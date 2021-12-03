Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin, RB Leipzig ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Union Berlin-RB Leipzigmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

UNİON BERLİN - RB LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Union Berlin-RB Leipzigmaçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 22:30'da oynanacak. KarşılaşmabeIN Connect'de canlı yayınlanacak.

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