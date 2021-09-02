Ünal Karaman'la yolları ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la anlaşmaya vardı

Ünal Karaman'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Göztepe'de yeni hoca Tayfun Korkut oldu. İzmir ekibi, 47 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile neredeyse her dönem anılan Tayfun Korkut, Süper Lig'de ilk kez takım çalıştıracak.