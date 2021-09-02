Ünal Karaman'la yolları ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la anlaşmaya vardı
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Ünal Karaman'la yolları ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la anlaşmaya vardı

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Ünal Karaman'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Göztepe'de yeni hoca Tayfun Korkut oldu. İzmir ekibi, 47 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile neredeyse her dönem anılan Tayfun Korkut, Süper Lig'de ilk kez takım çalıştıracak.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu. 3 haftada2 puan toplayan Ünal Karaman'la yollarını ayıran İzmir ekibi, Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı.

Ünal Karaman'la yolları ayıran Göztepe, takımın başına Tayfun Korkut'u getirdi

ALMANYA'DA ÇALIŞTI

Korkut, teknik adamlık kariyeri boyunca Almanya Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Sttutgart'ı çalıştırdı. Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Sociedad ve Beşiktaş'ta top koşturdu.

Ünal Karaman'la yolları ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la anlaşmaya vardı
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Haber Yorumları (3)
UĞUR DURAN: Başarılar Tayfun..!!!
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SERPACO FRANK: Yuh yani. Takımın düşmesi için elinden geleni yapıyor başkan.
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SERPACO FRANK: Başkanın sevgilisi var galiba. Takımla ilgisiz. Getirdiği teknik direktör acemi ve bilgisiz. Başkanınızda sorun var Göztepeliler.
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500
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