Ünal Karaman'la yolları ayıran Göztepe, Tayfun Korkut'la anlaşmaya vardı
Ünal Karaman'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Göztepe'de yeni hoca Tayfun Korkut oldu. İzmir ekibi, 47 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile neredeyse her dönem anılan Tayfun Korkut, Süper Lig'de ilk kez takım çalıştıracak.
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu. 3 haftada2 puan toplayan Ünal Karaman'la yollarını ayıran İzmir ekibi, Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı.
ALMANYA'DA ÇALIŞTI
Korkut, teknik adamlık kariyeri boyunca Almanya Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Sttutgart'ı çalıştırdı. Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Sociedad ve Beşiktaş'ta top koşturdu.