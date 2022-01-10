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Ünal Aysal'dan ayrılık sonrası olay yorum: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Fatih Terim'le yolların ayrılmasına çarpıcı bir yorum getirdi. Aysal, "Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti" dedi.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin son bulmasıyla gündem yerinden oynadı. Sabah'a konuşan eski başkan Ünal Aysal, Terim'in ayrılığı hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Ünal Aysal'dan ayrılık sonrası olay yorum: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti

İşte Ünal Aysal'ın açıklamaları:

"İYİ GEÇİNDİLER"

"Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır.

"YOĞURT YİĞİŞİMİZ FARKLI"

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu Düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını (Transfer politikası) saygı ile karşılamak gerekiyor."

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Yorumlar (3)
Özgür Arıca:Ee doğruu... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
burakk:Doğru söze ne denir. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Kenan Tetik:Eleman gitti böyle bir şey olabilrmi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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