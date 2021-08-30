Umut Meraş, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödedi

Beşiktaş, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.