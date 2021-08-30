Umut Meraş, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödedi
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Umut Meraş, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödedi

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Beşiktaş, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı resmen renklerine bağladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Umut Meraş, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödedi
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Umut Meraş, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödedi - Haberler Spor
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