Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 4 madalya
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Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 4 madalya

Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 4 madalya
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde milli sporcular, biri altın toplam 4 madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde milli sporcular, biri altın toplam 4 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 60 kiloda İbrahim Demirel altın, kadınlar 44 kiloda Nurten Doğrusoy gümüş, 40 kiloda Zilan Ertem ve 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya bronz madalya elde etti.

29 ülkeden, 200 kadın ve 203 erkek judocunun katıldığı organizasyonda İbrahim Demirel, finalde Macar rakibi Aron Gabor'u ipponla yenerek altın madalyaya uzandı.

Kadınlarda Nurten Doğrusoy, finalde İsveçli Tara Babulfath'a yenilirken, Zilan Ertem ve Zeynep Betül Sarıkaya ise bronz madalya müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.

Ümitler Avrupa Judo Kupası yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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